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Yılanın başı büyüyor! ABD'den YPG/PKK'ya 200 tır yardım daha!

ABD, Suriye'deki "müttefiki" YPG'ye 200 araçlık yeni bir yardım konvoyu gönderdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:53
Yılanın başı büyüyor! ABD'den YPG/PKK'ya 200 tır yardım daha!

ABD bir yandan Suriye'den çekileceğini ilan edip, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini duyuyor, diğer yandan ise DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölgeye mühimmat yığını yaparak PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeye devam ediyor.

200 araçlık yardım konvoyu

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, sabah saatlerinde Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.

ABD-YPG/PKK ilişkisi

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:53
  1. Ankara
  2. ABD
  3. terör örgütü YPG/PKK
  4. ypg pkk

YORUM YAZ

  • Karamanlı Karamanlı 38 dk önce
    Çok akılısınızya, Esada esed demekle, göndercek, suriyelileri Zalimden kurtarıp, demokrasi getirecektiniz. Suriyeliler bize geldi, pkklılarda orda devlet kurdu. Bir gece ansızın Fırat’ın Doğusuna girecektik, yağdık oraya askeri, olmadı bari hakurka girelim dedik. Şimdi yapabildiğimiz tır saymak.....

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