A Milli Takım’da ABD mesaisi başladı
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Ay-yıldızlı ekip, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak ABD karşılaşması öncesinde Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta antrenman yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçına yönelik taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Hacıosmanoğlu da takip etti
Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da saha kenarından takip etti. Teknik heyet ve futbolcularla bir süre görüşen Hacıosmanoğlu'nun takımın son durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Hedef ABD karşısında galibiyet
Dünya Kupası grup aşamasındaki kaderini belirleyecek mücadelelerden biri olarak görülen ABD maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren milliler, yarın yapılacak antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, rakibin hücum organizasyonlarına karşı özel taktikler üzerinde durduğu ve oyuncularına geçiş oyunları konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.
A Milli Takım, ABD karşısında alacağı sonuçla Dünya Kupası'ndaki yoluna avantajlı şekilde devam etmeyi hedefliyor.
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