İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu

Montella'nın son iki yılda elde edilen başarıların mimarlarından biri olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İki gündür hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız." Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren Hacıosmanoğlu, konuşulanları ve yazılanları iyi anladığını belirtti. Yaklaşık 40 yıllık futbol tecrübesine sahip olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok" dedi.