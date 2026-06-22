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İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına rağmen Vincenzo Montella ve milli futbolculara sahip çıktı. Montella ile yola devam edeceklerini belirten Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'in kendisine yönelik sözlerine de yanıt vererek, "Futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi gün, saat olarak anlatırım size. Buna Milli Takımlar da dahil" dedi. Hacıosmanoğlu, yaşanan başarısızlığı yine aynı teknik heyet ve futbolcuların telafi edeceğine inandığını söyledi.

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Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edeceklerini belirterek, "Biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz" dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona Athletic Grounds'ta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Hacıosmanoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu

Sözlerine milli takımı desteklemek için Amerika'ya gelen ve Türkiye'de ekran başında destek veren vatandaşlara teşekkür ederek başlayan Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'nda hedefledikleri başarıyı elde edemedikleri için büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Milli takımın son yıllardaki başarılarına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, futbolcuların Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadığını, Türkiye'yi Uluslar A Ligi'ne taşıdığını ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdüğünü hatırlatarak teknik heyete ve futbolculara teşekkür etti.

#3
Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu

Alınan sonuçların herkesi derinden etkilediğini ifade eden Hacıosmanoğlu, milli takım oyuncularının yaşlarının genç olduğuna dikkat çekerek destek çağrısında bulundu. "Bizleri buralara taşıyan Bizim Çocuklar" diyen Hacıosmanoğlu, futbolcuların önlerinde uzun yıllar bulunduğunu ve gelecekte birçok turnuvada Türkiye'yi temsil edeceklerini belirtti. Milli takımın eleştirilebileceğini ancak hakaret ve aşağılayıcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, bazı yorumların ahlak sınırlarını aştığını söyledi.

#4
Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu

Yapıcı eleştirilere saygı duyduklarını belirten TFF Başkanı, futbolculara yönelik hakaret içeren ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Milli takım oyuncularına farklı sıfatlar yakıştırılmasını ve takım içinde huzursuzluk varmış gibi gösterilmeye çalışılmasını eleştiren Hacıosmanoğlu, bu tür yaklaşımların neye hizmet ettiğinin kamuoyunun takdirinde olduğunu ifade etti. Son günlerde Vincenzo Montella'nın yerine başka teknik adamların adının gündeme getirilmesine de değinen Hacıosmanoğlu, teknik direktöre destek mesajı verdi.

#5
Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu

Montella'nın son iki yılda elde edilen başarıların mimarlarından biri olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İki gündür hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız." Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren Hacıosmanoğlu, konuşulanları ve yazılanları iyi anladığını belirtti. Yaklaşık 40 yıllık futbol tecrübesine sahip olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok" dedi.

#6
Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu

Kalbindekini açıkça söylemeyen kişilerin ima yoluyla konuştuğunu savunan Hacıosmanoğlu, düşüncelerini doğrudan ifade etmeye devam edeceğini dile getirdi. Eleştiri sınırlarının aşılması nedeniyle Adalet Bakanı'na da çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, futbolculara ve teknik heyete yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

#7
Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu

Başarısızlığın sorumluluğundan kaçmadıklarını belirten Hacıosmanoğlu, yönetim olarak üzerlerine düşen payı kabul ettiklerini söyledi. Futbolcuların ve teknik heyetin yaşananları telafi edecek güce sahip olduğuna inandığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, genç oyunculara destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Montella ile özel bir görüşme yapıp yapmadığı sorulan Hacıosmanoğlu, teknik direktörle bu konuda herhangi bir konuşma gerçekleştirmediklerini belirtti.

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