İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına rağmen Vincenzo Montella ve milli futbolculara sahip çıktı. Montella ile yola devam edeceklerini belirten Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'in kendisine yönelik sözlerine de yanıt vererek, "Futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi gün, saat olarak anlatırım size. Buna Milli Takımlar da dahil" dedi. Hacıosmanoğlu, yaşanan başarısızlığı yine aynı teknik heyet ve futbolcuların telafi edeceğine inandığını söyledi.