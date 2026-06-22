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İstanbul’da sahile askeri mühimmat vurdu! Piknikçiler fark etti, Karadeniz kıyısı alarma geçti!

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İstanbul’da sahile askeri mühimmat vurdu! Piknikçiler fark etti, Karadeniz kıyısı alarma geçti!

İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki stratejik noktalarında peş peşe yaşanan mühimmat hareketliliği, bu kez Eyüpsultan ilçesini alarma geçirdi.

#1
Foto - İstanbul’da sahile askeri mühimmat vurdu! Piknikçiler fark etti, Karadeniz kıyısı alarma geçti!

Ağaçlı sahilinde sabah saatlerinde kamp ve piknik yapmak amacıyla deniz kenarında toplanan vatandaşlar, kıyıya vurmuş şüpheli bir askeri mühimmat fark etti.

#2
Foto - İstanbul’da sahile askeri mühimmat vurdu! Piknikçiler fark etti, Karadeniz kıyısı alarma geçti!

Polise ihbarda bulunan Tekin Pehlivan, "Sabah saatlerinde kamp ve piknik yapmak için sahile gelmiştik. Deniz kenarında oturduğumuz sırada ileride kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim gördük. İlk başta füze ya da torpil benzeri bir mühimmat olabileceğini düşündük. Durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdik. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı ve bizi alandan uzaklaştırdı. Daha sonra bomba imha ekipleri geldi. Şüpheli cisim üzerinde inceleme yaptıktan sonra muhafaza altına alarak götürdüler" dedi.

#3
Foto - İstanbul’da sahile askeri mühimmat vurdu! Piknikçiler fark etti, Karadeniz kıyısı alarma geçti!

Sahilde köfte satan Necip İlhan, "Çocuklar denize yüzmeye gittikleri sırada kıyıda şüpheli bir cisim fark etmişler.

#4
Foto - İstanbul’da sahile askeri mühimmat vurdu! Piknikçiler fark etti, Karadeniz kıyısı alarma geçti!

Daha sonra durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Ekipler gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cismi alarak götürdü" şeklinde konuştu.

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