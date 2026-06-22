İstanbul’da sahile askeri mühimmat vurdu! Piknikçiler fark etti, Karadeniz kıyısı alarma geçti!

Polise ihbarda bulunan Tekin Pehlivan, "Sabah saatlerinde kamp ve piknik yapmak için sahile gelmiştik. Deniz kenarında oturduğumuz sırada ileride kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim gördük. İlk başta füze ya da torpil benzeri bir mühimmat olabileceğini düşündük. Durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdik. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı ve bizi alandan uzaklaştırdı. Daha sonra bomba imha ekipleri geldi. Şüpheli cisim üzerinde inceleme yaptıktan sonra muhafaza altına alarak götürdüler" dedi.