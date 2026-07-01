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Gündem Yılan eve girdi, mahalle sokağa döküldü
Gündem

Yılan eve girdi, mahalle sokağa döküldü

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Yılan eve girdi, mahalle sokağa döküldü

Bartın'da bir eve giren yılan mahalleyi sokağa döktü. Olay yerine çağrılan ekipler tarafından yakalanan yılan yeniden doğaya bırakıldı.

Uzunöz köyü Karaçay mevkisinde M.Ç'ye ait eve yılan girdi. Büyük panik yaşayan ev halkı kendini sokağa attı. Mahalle halkı da tedirgin oldu. Olayın ardından ekipleri arayan mahalleli yardım istedi. İhbar üzerine eve giden ekipler, gerçekleştirdiği operasyonla yılanı yakalamayı başardı. Ekipler, yılanı yeniden doğaya saldı. Mahalle halkına tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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