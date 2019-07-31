Yıl sonuna kadar EMİNEVİM’li aile sayısı 160 bine ulaşacak! Ev sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar

Akit Ekonomi

29 yılda 140 bin aileyi Elbirliği Sistemi içine dahil ederek faizsiz, vade farksız imkanlarla ve uzun vade taksitlerle ev sahibi yapan EMİNEVİM, geçtiğimiz günlerde, evlerini bekleyen Afyonkarahisarlı ailelere adeta bayram ettirdi. Düzenlenen tapu teslim töreninde ev sahibi olma hayalleri gerçeğe dönüştü. EMİNEVİM’in düzenlediği törende 20 yılı aşkın süredir ev sahibi olma hayali kuran aileler, faizsiz Elbirliği Sistemi ile kısa bir süre içinde tapularını teslim aldı.

Her ay ailelere müjde

800 kişinin buluştuğu tapu teslim töreninde Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, Eminevim Türkiye Satış Direktörlerinden Mustafa Şahin, Sezai Gök, STK ve iş dünyasının önemli temsilcileri, ilk kez ev sahibi olan ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Programın açılışında konuşan İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, bu anlamlı günde tapusunu alan ailelerin Elbirliği Sistemi ile evine kavuşan 144 bine yakın aile arasına katıldığını belirterek 29 yıldır aileleri ev ve otomobil yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kira derdi son buldu

Yıllarca kira ödeyen ailelerin EMİNEVİM’in sunduğu Elbirliği Sistemi ile faiz ödemeden ve küçük birikimlerle ev sahibi olunabileceğini belirten Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, “144 bine yakın aile Elbirliği Sistemi ile ilk kez ev sahibi olma duygusunu yaşadı. Bugün tapusunu alan aileler arasında kimi 20 yıl kimi ise 20 yıldan da daha uzun bir süredir ev sahibi olamadan kira ödeyerek yaşıyordu. Ancak onlara bir hayal gibi gelen, imkânsız gibi görünen kiradan kurtularak ev sahibi olma fikri, üstelik faiz ödemeden elbirliğiyle çok kısa bir sürede gerçek oldu. Biz de bu güzel anlara vesile olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

Hedef büyüttü

Sefa Üstün, 30 yıla yakın bir tecrübeyle uygulanan Elbirliği Sistemi’nin faize alternatif sunduğunu ve paylaşım ekonomisini ön planda tutan bir model olduğunu belirterek şu mesajı verdi: “EMİNEVİM’in öncüsü olduğu Elbirliği Sistemi, her geçen gün daha çok önem kazanıyor ve daha çok tercih ediliyor. Özellikle son dönemlerde faizin sebep olduğu konut satışlarındaki durgunluk, sistemimize ilgiyi daha da artırdı. Aylık teslimat rakamlarımız bin 700’ün üzerine çıktı. Son 6 ayda ise Elbirliği Sistemi yüzde 34 büyüme gerçekleştirdi. Hedeflerimiz doğrultusunda yıl sonuna kadar toplamda 160 bin teslimatı aşmayı planlıyoruz.”

İlgi de güven de artıyor

Türkiye’nin her yerinde tapu teslim töreni düzenlediklerini vurgulayan Üstün, “Amacı faizsiz bir şekilde kendi evine sahip olmak isteyen insanları bir araya getirmek ve ortak amaçlarına giden yolu kısaltmak olan Elbirliği Sistemi, kişilerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda 30 yıla yakın bir süredir hizmet veriyor. Elbirliği Sistemi’nin yıllardır gördüğü bu ilginin kaynağında ise verdiği güven en büyük paya sahip. İnsanların bizi tercih etmesinde ve sektörümüzde lider olmamızla en büyük pay sistemimizin güvene dayalı olmasıdır. Verdiğimiz güvenin en güzel kanıtı da düzenlediğimiz tapu teslim törenleri ve ailelerin bu törenlerdeki yaşadığı mutluluklar. Bu güven ve ilgiyle bugüne kadar 144 bine yakın kişi bizimle birlikte ev ve otomobil sahibi oldu, binlercesi de devam ediyor” şeklinde konuştu.

Sektöre yön veren marka

Türkiye’nin 81 ilinde tapu teslim eden ilk özel kurum olma unvanını elinde bulunduran EMİNEVİM, her ay yaklaşık iki bin kişiyi ev ve araç sahibi yapıyor. Her ölçekte tasarrufu bir araya getiren Elbirliği Sistemi ile kurumsal, şeffaf ve faizsiz bir şekilde yöneterek, müşterilerin gayrimenkul ve araç edinmesini sağlamayı hedefleyen firma, bugün konut sektörüne yön veren kurumlar arasında yerini alıyor.