Büyük savaş geliyor! ABD, Çin ve Tayvan...

Çin'in, Taklamakan Çölü'nde ABD ve Tayvan'a ait askeri hedefleri simüle eden maket tesisler inşa ettiği iddia edildi.

Medyada yer alan görüntülerde, Çin'in Taklamakan Çölü'nde, ABD ve Tayvan'a ait hedefleri simüle eden maket askeri tesislerin bulunduğu ve bunların Hint-Pasifik bölgesinde yaşanabilecek olası çatışma senaryolarına yönelik tatbikatlarda kullanıldığı öne sürüldü.

İngiliz The Telegraph gazetesine göre tesiste, ABD savaş gemileri ve savaş uçaklarının maketlerinin yanı sıra, Japonya'daki Yokosuka Deniz Üssü ile Tayvan'ın başkenti Taipei'deki hükümet bölgesinin bir bölümünü simüle eden yapılar da yer alıyor.

Habere göre bazı savaş gemisi maketleri, denizde hareket eden gemileri taklit etmek amacıyla yaklaşık 23 mil (37 kilometre) uzunluğundaki demiryolu hattı üzerinde hareket eden platformlara yerleştirildi. Bu maketler, gerçek mühimmatla gerçekleştirilen tatbikatlarda füze saldırılarının hedefi olarak kullanılıyor.

Raporda, söz konusu tesislerin Çin'in stratejik tesis ve hedeflere yönelik saldırı senaryoları üzerinde eğitim yaptığını gösterdiği belirtilirken, bunun Tayvan meselesi ve ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığı nedeniyle Washington ile Pekin arasında artan gerilimin bir yansıması olduğu ifade edildi.