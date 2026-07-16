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Dünya Yeni Zelanda'da korkutan deprem
Dünya

Yeni Zelanda'da korkutan deprem

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Yeni Zelanda'da korkutan deprem

Yeni Zelanda'da 5,9 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Te Anau bölgesinin 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

76,4 kilometre derinlikte kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan yerel makamlar depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

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