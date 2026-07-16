Rekor bütçe! Dursun Özbek forvet transferlerini bitirdi!

Galatasaray'ın, Lesley Ugochukwu'nun ardından Camavinga, Can Uzun ve Ponomarenko transferlerinde de sona yaklaştığı iddia edildi. Üç oyuncu için toplam 110 milyon euroluk bonservis bedelinin gündemde olduğu öne sürüldü.

Mertens'ten sonra 10 numara bölgesine iyi bir takviye yapmak isteyen Galatasaray her ne kadar Bruno Fernandes, Musiala ve Foden'la ilgilense de Okan Buruk'un başkan Dursun Özbek'ten Can Uzun'u istediği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde başkanvekili Abdullah Kavukcu ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantıda önemli sözler sarf ettiği öğrenildi.

Okan Buruk'un bundan sonraki transfer stratejisi ile ilgili Kavukcu ile görüştüğü ve Can Uzun konusundaki ısrarını yinelediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Başarılı teknik adamın toplantıda, "Can Uzun kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Kesinlikle Can Uzun'a odaklanalım. Bizim için önemli bir transfer olacaktır" dediği öğrenildi.

2024 yılından beri Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. 45 milyon euro piyasa değerine sahip olan milli yıldızı Galatasaray dışında Roma, Napoli ve Milan da kadrosuna katmak istiyor.

Eintracht Frankfurt forması altında geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç oyuncu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

"Kafa Sports" kanalında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendiren Yağız Sabuncuoğlu, sarı kırmızılıların listesinde yer alan oyuncuları açıkladı. İşte Sabuncuoğlu'nun verdiği o yıldızlar...

DİNAMO KİEV'E 30 MİLYON EURO

Galatasaray Ponomarenko ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar bu transfer için Dinamo Kiev'e 5+25 milyon euro ödeyecekler. Ponomarenko'nun Ukrayna Ligi'nde gösterdiği performans sadece Galatasaray'ın değil bazı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Dursun Özbek'in en büyük hayali Bruno Fernandes. Hayal derken olumsuzluk anlamında kullanılmasın, Özbek Bruno Fernandes'i istiyor. Manchester United'ın Portekizli yıldız için talebi 75 milyon euro. Galatasaray mutlaka ve mutlaka çok iyi bir 10 numara alacak. Bruno Fernandes haricinde Premier Lig'den bir 10 numara daha var listede.

Premier Lig haricinde Bundesliga'dan da bir 10 numara var. (Dün Galatasaray'a yakın bazı muhabirler bu ismin Musaiala olduğunu duyurmuştu)

CAMAVİNGA EN AZ 45-50 MİLYON EURO

Galatasaray'ın vazgeçmediği bir diğer orta saha ise Camavinga. Abdullah Kavukcu ve Gardi hala masada. Brahim Diaz iddiaları da var ama Jose Mourinho'nun Faslı futbolcuyu görüp deneyeceği belirtildi.

CAN UZUN 30 MİLYON EURO

Ve Can Uzun... İlk başta E.Frankfurt oyuncu için 40 milyon euro bonservis bedeli istiyordu, Galatasaray da bunu verecekti fakat Dünya Kupası'nda Can'ın geri planda kalması sebebiyle Galatasaray artık o rakamları vermiyor. Dursun Özbek Can'ı 25+5 milyon euroya bitirmek istiyor.