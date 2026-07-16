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Siyaset CHP’de şaibeli kurultay temizliği sürüyor: Otorite Kılıçdaroğlu
Siyaset

CHP’de şaibeli kurultay temizliği sürüyor: Otorite Kılıçdaroğlu

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CHP’de şaibeli kurultay temizliği sürüyor: Otorite Kılıçdaroğlu

CHP Genel Merkezi’nde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu yönetimi, “çift başlılık” gerekçesiyle il teşkilatlarını tasfiye etmeye devam ediyor. MYK toplantısı öncesi 3 il başkanının daha görevden alınması beklenirken, disiplin mekanizması tüm hızıyla çalışıyor.

CHP Genel Merkezi’nde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu yönetimi, “çift başlılık” gerekçesiyle il teşkilatlarını tasfiye etmeye devam ediyor. MYK toplantısı öncesi 3 il başkanının daha görevden alınması beklenirken, disiplin mekanizması tüm hızıyla çalışıyor.

CHP Genel Merkezi’nde "sükûnet ve otorite" eksenli operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana teşkilatları yeniden dizayn eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, son bir ayda gerçekleştirdiği 43 il başkanı değişikliğinin ardından rotayı bugünkü MYK toplantısına çevirdi.

 

RİZE VE ESKİŞEHİR KRİTİK EŞİKTE

Parti yönetiminin radarına giren isimlerin başında Rize İl Başkanı Saltuk Deniz geliyor. Edinilen kulis bilgilerine göre, bugün gerçekleşecek MYK toplantısında en az 3 il başkanının daha görevine son verilmesi kesin gözüyle bakılıyor. Boş bulunan 8 il başkanlığı koltuğu için de atama takviminin işletileceği ve özellikle Eskişehir teşkilatına yapılacak atamanın süreci hızlandıracağı belirtiliyor.

 

İLÇE VE KADEME BAZLI TEMİZLİK

Sadece il başkanlıkları değil, ilçe düzeyindeki "otorite boşluğu" da Genel Merkez’in merceği altında. Son dönemde Eskişehir’de 2, Şanlıurfa’da 4 ve Çanakkale’de 1 ilçe başkanının görevden alınması, operasyonun tabana yayıldığının göstergesi oldu. Ayrıca Giresun Kadın Kolları ve Sivrihisar Gençlik Kolları’ndaki değişimler, tüm kademelerde "yeni bir dönemin" başladığını ilan ediyor.

DİSİPLİN MEKANİZMASI ÇALIŞIYOR

Yönetim, sadece görevden almalarla yetinmiyor. Şaibe iddiaları ile gündeme gelen 9 milletvekili ve 2 belediye başkanı disiplin kuruluna sevk edilirken, parti kararlarına aykırı hareket eden 17 eski il başkanı için de ihraç süreci başlatıldı.

Genel Merkez’den verilen mesaj net:

"Otoriteye karşı provokasyona tolerans yok."

 

KILIÇDAROĞLU’NDAN "TEK SES" OPERASYONU

CHP Genel Merkezi’nde sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, parti içinde "çift başlılık" olarak nitelendirdikleri yapıları tasfiye etmeye devam ediyor. Son bir ayda 43 il başkanının görevine son verilirken, 14 ilde yeni atamalar gerçekleştirildi.

 

HANGİ İLLER GÖREVDEN ALINDI?

Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklanan kararlara göre; Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Sinop, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ gibi birçok ilde örgüt yönetimleri feshedildi. İl yönetimlerinin yanı sıra Gaziantep, Malatya ve Kocaeli’de de çok sayıda ilçe örgütüne "yönetim değişikliği" operasyonu yapıldı.

 

İHRAÇLAR YOLDA

Operasyon sadece görevden almalarla sınırlı kalmadı. "Mutlak butlan" tartışmaları ve kurumsal kimliğe aykırı davranışlar gerekçesiyle aralarında eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun İl Başkanı Gökhan Şentürk ve Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak’ın da bulunduğu çok sayıda isim, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

 

"ADAY BULAMIYORLAR" ELEŞTİRİSİNE YANIT

Parti kulislerinde "yönetim boşluğu oluştuğu" iddialarına yanıt veren Müslim Sarı, "Her ilde 7-8 adayımız var, ince eleyip sık dokuyoruz" diyerek sürecin kontrollü bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Genel Merkez, disiplin sürecinin partinin hiyerarşik yapısını korumak adına tavizsiz süreceğinin altını çiziyor.

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