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Spor Fenerbahçe’den bir transfer hamlesi daha
Spor

Fenerbahçe’den bir transfer hamlesi daha

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Fenerbahçe’den bir transfer hamlesi daha

Fenerbahçe Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Basketbol Takımı, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Unics Kazan forması giyen 2000 doğumlu Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını sanal medya hesaplarından duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marcus Bingham Jr.’a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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