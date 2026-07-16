1 yıl daha sözleşmesi vardı! Henry Onyekuru takımdan kovuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun sözleşmesini feshetti.
Başkent ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesi transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı.
Başkent ekibinin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Onyekuru'nun, Gençlerbirliği ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
Spor
Fenerbahçe'de üç yeni transferin forması satışta! Greenwood, Ake ve Muric'in numaraları belli oldu