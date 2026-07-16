Hırsızlık affedilmedi: İYİ Parti'ye 20 milyon TL'lik telif şoku!

Murathan Mungan'ın, eserinin seçim kampanyasında izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı davada bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, telif hakkı ihlali nedeniyle İYİ Parti'nin 19 milyon 396 bin 260 TL tazminat ödemesi gerektiği görüşü yer aldı.

Akademisyen ve şair Murathan Mungan, daha önce Yeni Türkü'nün söylediği, dizeleri kendisine ait olan "Maskeli Balo" şarkısının İYİ Parti'nin seçim videosunda kullanılmasına ilişkin olarak 2024 yılında dava açmıştı. Mahkeme, İYİ Parti’nin şarkıyı kullandığı içerik hakkında ihtiyati tedbir kararı vermişti.

"HAKSIZ REKABETTEN DOĞAN ZARAR" GİDERİLMELİ

Mungan ve avukatı Bişar Abdi Alınak’ın mahkemeye sunduğu dilekçede telif hakları ihlali gerekçesiyle İYİ Parti’nin içeriği kaldırılmış olsa da “Mungan’ın mağduriyetinin çoktan oluştuğu” ifade edildi. Avukat Alınak, dilekçede “haksız rekabetten doğan zararın” giderilmesi için taraflarına tazminat ödenmesini talep etti.

Dosyanın uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetine gönderilmesiyle ödenmesi gereken tazminatın belirlenmesi gerektiğini belirten avukat Alınak, İYİ Parti’nin videosundaki “melodili kompozisyonun müstakilen sanat eseri niteliği bulunduğu” söylendi.

"MUNGAN'A 19 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDENMELİ"

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, dosyanın gönderildiği bilirkişi heyeti, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre yapılan değerlendirme sonucunda raporda şu ifadeleri kullandı:

“Davacı’nın eser sahibi olduğu “Maskeli Balo” isimli ilim ve edebiyat eserinin hususiyet içeren kısmı ve başlığı olan “maskeli balonun sahte yüzleri” ifadesinin ve müziğin, Davalı tarafından izinsiz olarak ve eser sahibi olan Davacı’nın ismi belirtilemeden kullanıldığı tespit edilmiştir.”

Bilirkişinin değerlendirmesi sonucunda; İYİ Parti’nin Mungan’a 19 milyon 396 bin 260 TL tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

MUNGAN'IN AVUKATINDAN 'HAK' ÇIKIŞI

Mungan'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, konuya dair yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Son seçim arefesinde İyi Parti, Murathan Bey'e ait olan Maskeli Balo eserini izinsiz kullandı. Biz hemen ihtiyati tedbir taleple tazminat davası açtık. Geçen hafta bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporu, Murathan Bey'e İyi Parti'nin bu izinsiz kullanımından ötürü yaklaşık 20 milyon liralık bir ödeme yapması gerektiğine ilişkin emsal bir rapor çıkardı.

Bu haliyle bile çok emsal ve önemli bir değer. Siyasi partiler, maalesef bu şekilde çok fazla hamle yapıyor.Mesela şu an Barış Manço sürecini de yönetiyorum, onun mirasçılarının vekilliğini de ben üstlenmiş durumdayım. Saadet Partisi'ne dava açıyoruz, benzer mahiyette. Sanatçıların eserlerinin partiler nezdinde aykırı kullanılması çok daha büyük bir fiyasko. ‘Hak hukuk’ diye yola çıkıp bu anlamda sanatçının hakkını görmezden gelen bir anlayışın karşısında duracak bir emsal karar olacak niyetindeyiz.”