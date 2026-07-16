Ahbap’ı göklere çıkartanlar onlar.. Kızılay’ı yerden yere vuranlar onlar.. Şimdi suçlu biz miyiz?

Yazısında özellikle Karar gazetesi yazarları Yusuf Ziya Cömert ile Şule Demirtaş'ın değerlendirmelerine değinen Karahasanoğlu, deprem döneminde Ahbap'ın tercih edilmesini savunan yaklaşımları eleştirdi. Karahasanoğlu, Kızılay'ın yıllardır yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine rağmen haksız şekilde hedef alındığını, buna karşın Ahbap'ın kamuoyunda öne çıkarıldığını ifade etti.

Karahasanoğlu, Kızılay hakkında yöneltilen eleştirilerin siyasi saiklerle yapıldığını ileri sürerek, Ahbap hakkında gündeme gelen iddiaların ardından geçmişteki değerlendirmelerin sorgulanması gerektiğini savundu. Yazısında, deprem sürecinde devlet kurumlarının ve kamu görevlilerinin sahada yoğun şekilde görev yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu, buna rağmen bazı kesimlerin devlet kurumlarına yönelik güveni zedeleyen söylemleri sürdürdüğünü dile getirdi.

Karahasanoğlu, Ahbap'a yönelik soruşturma iddialarının ardından öz eleştiri yapılması gerektiğini belirterek, geçmişte Kızılay'ı eleştiren çevrelerin bugün de aynı söylemlerini devam ettirmesini eleştirdi. Yazısını, yardım kuruluşları üzerinden yürütülen tartışmaların siyasi hesaplaşmalara dönüştürülmemesi gerektiği yönündeki değerlendirmeleriyle tamamladı.

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