Yıl sonu için flaş altın ve gümüş tahmini! İslam Memiş: Gümüş 10 lira olur

2021 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarından olan gümüş yatırımcısının yüzünü altına göre çok daha fazla güldürdü. Katıldığı haber bülteninde bu durumu değerlendiren İslam Memiş yıl sonu gümüş fiyatının 10 TL'yi görebileceğini öne sürdü.

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı konuşmalarla ve kendi kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla her fırsatta gümüş farkındalığı oluşturmaya çalışan İslam Memiş'ten yeni bir gümüş açıklaması geldi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerli emtia olan altın ve gümüş yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken hususları anlattığı konuşmasında gümüş fiyatının yıl sonu itibariyle 10 TL olur mu sorusuna da cevap verdi.

Memiş söz konusu haber bülteninde altın ve gümüş fiyatı için vatandaşı şu sözlerle uyardı:

- Gümüş 2020 yılında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Rakamsal değer üzerinden şöyle söyleyebilirim gram gümüş fiyatı 2.50 TL’ydi 7.50 TL’ye kadar yükseldi.

- Tabiki bu değer artışları altına kıyasla gümüş yatırımcısı iki kat daha fazla kazandırdığını göstermiş oldu. Gümüşün fiyatının bu kadar yükselmesinin sebebi Koronavirüs salgını sürecinde gümüşün mikrop ayırıcı özelliğinden dolayı tıp alanında çok kullanılan bir emtia.

- Şuanda en fazla gümüş toplayan ülkeler arasında Çin başta geliyor bunun sebebi de Çin dünyanın bir çok bölgesinde güneş enerjisinden faydalanmak için güneş panelleri hazırlıyor. Tabi ki bu gümüş madeniyle oluyor.

- Kuraklıkla birlikte sanal yağmur bombaları kullanılıyor bu da gümüşle gerçekleşiyor. Ayrıca tıp sektöründe de gümüş en çok kullanılan madenler arasında yer alıyor.

- Tabiki bu talepler karşısında gümüş fiyatı ister istemez artıyor. Önümüzdeki yıllarda bu değer artışlarının devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Gümüş yıl sonunda 10 TL olur mu?

Gümüş gram fiyatı bu yıl 10 TL’yi görebilir mi sorusuna da İslam Memiş“ Gram gümüş fiyatı yıla 6.30 TL seviyesinde başladı. Haziran ayında 8 TL seviyesine kadar yükseldi. Yıl sonuna kadar bu yükseliş trendi devam ederse bizim için sürpriz olmaz sözleriyle cevap verdi.