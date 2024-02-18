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Siyaset 'Yıl milattan sonra 2024 Muğla'da hala su yok!'
Siyaset

'Yıl milattan sonra 2024 Muğla'da hala su yok!'

Yeniakit Publisher
2024-02-18 17:14:00 -
'Yıl milattan sonra 2024 Muğla'da hala su yok!'

SEÇİM çalışmalarına devam eden AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın, Kavaklıdere'de konuştu. Susuzluğun pek çok ilçede olduğu gibi Kavaklıdere'de de derinden hissedildiğine dikkat çeken Ayaydın, "Hadi suyu getirmekten acizsiniz. İlçe belediyesi size hazır sistem sunuyor. Bir düğmeye basacaksınız onu niye yapmıyorsunuz" diye sordu.

SEÇİM çalışmalarına devam eden AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın, Kavaklıdere'de konuştu. Susuzluğun pek çok ilçede olduğu gibi Kavaklıdere'de de derinden hissedildiğine dikkat çeken Ayaydın, "Hadi suyu getirmekten acizsiniz. İlçe belediyesi size hazır sistem sunuyor. Bir düğmeye basacaksınız onu niye yapmıyorsunuz" diye sordu.

Ayaydın, "Bu ayıp sana yeter de artar MUSKİ müdürü" dedi. Ayaydın, Kavaklıdere'nin seçimlerde sürekli rekorlar kırdığını hatırlatarak, "İş yapan Kavaklıdere belediyemiz yüzde 51'le seçilmiş, son seçimde oranı yüzde 69'a taşımıştı. Büyükşehir yöneticileri de yüzde 50'nin üstünde destekle başlamış, son seçimde yüzde 36'lara kadar gerilemişti. İşini iyi yapan Kavaklıdere rekoru yüzde 780'e taşımayı konuşuyor.

Rakiplerimiz telaş içinde 'yüzde 36'ya kadar düşen desteğimiz acaba bu seçimde nerelere inecek' diye kara kara düşünüyor" dedi.

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