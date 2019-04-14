Erbakan, partisinin Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi ile Milli Görüş'ün siyasi alanda hakkıyla yeniden temsil edileceğini söyledi.

Fatih Erbakan, Saadet Partisinin Necmettin Erbakan'ın prensiplerinden saptığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Erbakan Hoca'nın vefatından sonra prensiplerden saptılar. Erbakan Hoca'nın yolundan yürümek, onun prensiplerine uymakla olur. Erbakan Hoca'nın bizlere öğrettiği Milli Görüş prensiplerine 8 senedir 40 tane aykırı iş yapıp hala bu yanlışlara devam edip, yine de peşinizden gelmemizi bekleyemezsiniz. O devir kapanmıştır. Erbakan Hocamızın Milli Görüş sancağı ikinci 40 yılda Yeniden Refah Partisi tarafından taşınacaktır.

Kinle, hasetle, hırsla, intikam duygusayla gelmiyoruz. Kim yapmış olursa olsun, hayırlı hizmetleri takdir etmek, yapanları tebrik etmek için geliyoruz. Biz, 'mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışıyla değil, 'bu milletin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz.

Yapılan hizmetlere teşekkür etmek, Milli Görüş'ün geleneklerinden bir tanesidir. Buna rağmen elbette ki eksik gördüklerimizi tamamlamak için geliyoruz. Yapılan yanlışları milletimizin, İslam aleminin menfaatine olacak şekilde düzeltmek için geliyoruz."