Yıkım makinelerine direnen cami günlerdir yıkılamıyor! İstanbul'daki riskli yapıda betonlar pes etmedi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul'da karot testi sonucunda riskli yapı olduğu tespit edilerek yıkımına karar verilen Yayla Camii'nde çalışmalar 4 gündür aralıksız sürdürülüyor. Ancak yapının kubbe ve beton kısımlarının olağanüstü direnci nedeniyle yıkım süreci beklenenden uzun sürdü.
Kubbe yıkım ekiplerine direniyor! İstanbul'daki camide yıkım çalışmaları uzadı!
Şehirde kentsel dönüşüm kapsamında riskli olduğu için yıkımına başlanan Yayla Camii'nde iş makineleri günlerdir mesai harcıyor. Yapının kubbesinin ve ana betonarme kütlesinin son derece sağlam olması nedeniyle yıkım çalışmalarında aksamalar yaşandığı ve sürecin uzadığı bildirildi.