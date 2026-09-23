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Gündem New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!
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New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!

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New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen zirvenin ardından iki ülkenin ortak açıklamasıyla, Türk kuvvetlerinin Irak'taki Başika-Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak Federal Hükümetine teslim edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'taki temaslarını Türkevi'nde sürdürüyor.

ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

Zirvenin ardından çarpıcı bir açıklama yapıldı. Türkiye ve Irak'ın ortak açıklamasında, Türk askerinin Irak'ta uzun yıllardır bulunduğu yerleşkeden çekileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi, aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir.

"TÜRK KUVVETLERİ, BAŞİKA-ZİLKAN YERLEŞESİNİ IRAK HÜKÜMETİNE TESLİM EDECEK"

Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış; bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde; kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edecektir.

Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır."

 

PKK, SİNCAR'DA SİLAH BIRAKMA KARARI ALMIŞTI

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Sincar'da PKK ile bağlantılı grupların silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın tamamen hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.

SİLAHLARI TESLİM ETMEYE BAŞLIYORLAR

Irak Başbakanı Ali Zeydi 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sincar'da PKK yanlısı grupların silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını ifade etmişti. Zeydi, silahların devlet kontrolünde toplanması ve güvenlik kararlarının tek merkezde birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı ve güvenliğinin sağlanması açısından temel olduğunu belirtmişti.

 

"DEVLETİN KONTROLÜ DIŞINDA BİR GÜCE İZİN VERİLMEYECEK"

Zeydi, silahların teslim edilmesi kararının devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ulusal karar birliğinin korunması ve güvenlik alanındaki çoklu güç merkezlerinin sona erdirilmesi kapsamında alındığını söylemişti. Irak hükümetinin terör örgütü PKK ile bağlantılı Sincar Direniş Birlikleri ve Kadın Birlikleri mensuplarının haklarını güvence altına alacağını belirten Zeydi, gerekli şartları taşıyanların yasal çerçevede Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini ifade etmişti. Zeydi, devletin kontrolü dışında herhangi bir güvenlik veya askeri gücün varlığına izin vermeyeceklerini vurgulayarak Sincar'ın çatışmaların yaşandığı bir bölge haline gelmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetmişti.

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