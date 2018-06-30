“Yıkım ekibi” enkaz altında

Millet İttifakı’nı Cumhurbaşkanı adayları iftira ve ithamlarla Türkiye’nin yüz akı birçok kurumunu hedef alan açıklamalar yaptı. CHP’nin mecburen aday göstermek zorunda kaldığı ve büyük bir hüsran yaşadığı Muharrem İnce, TRT, TSK, MİT ve AA gibi birçok önemli devlet kurumunu yıpratacak skandal söylemlerde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’de, ülkemizin mazlum coğrafyalardaki umut ışığı olan AFAD ve TİKA’nın kapısına kilit vuracağını söyledi. Akşener, Türkiye’nin devlet televizyonu TRT’yi satılığa çıkaracağını söylemekten de çekinmedi.

YIKAMADILAR, YIKILDILAR

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin zaferiyle geride bırakırken, akıllarda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylarının devletin yüz akı kurumlarını hedef alan skandal açıklamaları kaldı. Miting meydanlarında Erdoğan düşmanlığından ve AK Parti’nin 16 yıllık icraatlarını yıkmaktan başka bir şey vadetmeyen millet ittifakının adayları, Türkiye için stratejik önem arz eden kurumları adeta topa tuttu. CHP’nin adayı Muharrem İnce, miting meydanlarına topladığı halkı devlet kurumlarına saldırtarak konsolide etti. Her mitinginde TRT’yi hedef gösteren İnce, yaptığı kara propagandanın karşılığını İzmir’de aldı. İnce’nin mitingini canlı yayınlayan TRT ekibi İnce’nin taraftarları tarafından kısmi lince maruz kaldı.

TSK’YI VE MİT’İ HEDEF ALDI

İnce, TSK’nın komuta kademesinin en üstündeki isimleri de hedef tahtasına koydu. Yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüten TSK’nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı görevden alacağını söyleyen İnce, askeri siyasete alet etti. İnce’nin kirli siyasetinden Afrin kahramanı Korgeneral İsmail Metin Temel Paşa da nasibini aldı. Afrin’in terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenmesinde büyük pay sahibi olan Temel Paşa’nın, “Apoletlerini sökmekle” tehdit eden İnce, askerin moralini bozmak için olağanüstü gayret gösterdi. İnce, ülkemizin en stratejik kurumlarının başında gelen MİT’i de ağzına doladı. İstihbarat konusunda dünyaya ders verir hale gelen kurumu, “MİT, Muharrem’i izleme teşkilatı mı?” sözleriyle alaya almaya kalktı.

FETÖ’NÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ

Akşener de devlet kurumlarını yıpratmakta İnce’den geri kalmadı. Dünya üzerindeki mazlumların umudu olan AFAD’ı “kapatacağını” söyleyen Akşener’in sözleri Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti. FETÖ ile mücadelede büyük önem arz eden ve yurt dışında yuvalanan örgütün izlerini silen TİKA’yı da “kapatacağını” belirten Akşener, örgüt militanlarına moral verdi. “TRT’yi satacağım parasını size vereceğim” sözleriyle devlet televizyonun itibarını sarstı.

AA’YA SALDIRDILAR

Seçim gecesi AA’nın geçtiği seçim sonuçlarını manipüle etmek isteyen Millet İttifakı’nın adayları milli iradeye gölge düşürmek istedi. AA’nın sonuçları yanlış geçtiğini iddia eden CHP, Adil Seçim Platformu isimli yapılanmanın sonuçlarını kaynak gösterdi. Adil Seçim Platformu daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla özür dileyerek, sonuçları eş zamanlı olarak veremediklerini kabul etti. Söz konusu açıklama sonrası AA’nın güvenilirliği ve yayın kalitesi de bir kez daha tescillenmiş oldu.