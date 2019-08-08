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Yıkılmak üzere olan türbe tehlike saçıyor

Adıyaman’ın Sıratut Mahallesi Sıratut Cami bitişinde bulunan İzollu Hacı Muhammet Efendi Türbesi yıkılma tehlikesiyle karşı kaşıya kaldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:50
Yıkılmak üzere olan türbe tehlike saçıyor

Adıyaman’ın Sıratut Mahallesi Sıratut Cami bitişinde bulunan İzollu Hacı Muhammet Efendi Türbesi yıkılma tehlikesiyle karşı kaşıya kaldı.


Sıratut Cami bitişinde bulunan İzollu Hacı Muhammet Efendi Türbesinin kolonları patlarken, duvarlar arasında yarıklar oluştu. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolünde olan cami ve türbeye her gün onlarca kişi geliyor. Kolonları patlayan türbenin yıkılma tehlikesi olduğunu dile getiren Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan, olası bir can kaybı yaşanmaması için yetkilileri göreve davet etti.


Muhtar Alan, “Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı bu türbe dökülüp yıkılıyor. Bunu yetkililere 4 yıldan beri söylüyoruz. İhalesi yapılacak, projesi çizilecek dediler ancak bu güne kadar uygulama olmadı. Daha önce sadece duvarları çatlayan türbenin kolonu da patladı. Duvarların yanında tavanda da ayrıklar oluştu. Bitişikte bulunan camiye her gün onlarca çocuk Kuran Kursuna geliyor. Bunun yanında özellikle Cuma günleri de çok sayıda vatandaş burayı ziyaret ediyor. Olası bir çökmede can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Yetkilileri burayla ilgili biran önce önlem alıp onarımını yapmasını bekliyoruz” dedi.



İzollu Hacı Muhammet Efendi kimdir?


“Türbe Adıyaman merkez Sıratut Mahallesinde 408. sokaktadır. Türbe Sıratut Camisinin yanındadır. İzollu Baba olarak da bilinen Hacı Mehmet Adıyaman’ın İzol köyünde doğmuş hac görevini yerine getirdikten sonra Sıratut camiin yanında bulunan bir hücrede 220 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilir. Şadırvan şeklinde bir türbenin içinde yatmaktadır.Halk türbeyi çeşitli dertlerine şifa bulmak amacıyla ziyaret eder. Özelikle kadınlar kandil günleri ziyaret ederler, mum adağında bulunurlar ve yapmış oldukları yemekleri dağıtırlar.İzollu Babanın bölge insanları üzerinde etkisi çoktur. Kendisi hakkında birçok hikaye anlatılmaktadır. Kabri üzerinde bir taşı kıran yüzbaşının görevden alınma emrini o daha öğrenmeden kendisine tebliğ ettiği söylenir.”

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:50
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