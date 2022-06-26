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Yerel Yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi
Yerel

Yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde vatandaşlar tarafından sallandığı yönünde ihbar yapılan inşaat çalışmasının bitişiğindeki eski bina tedbiren tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 23:41:00 -
Yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi

Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi’nde yeni başlayan inşaat çalışması nedeniyle sokakta bulunan eski bir binanın zaman zaman sallanması üzerine bina tahliye edildi. 4 katlı binanın zemininde kısmi bir toprak kayması yaşandığı gözlemlendi.

Yoldan geçen araçların binada sallantıya yol açması üzerine Emniyet Trafik ve Belediye Zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alınarak; Nazım Sav Caddesi’nin bir kısmı geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

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