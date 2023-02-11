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Gündem Yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı
Gündem

Yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 19:52:00 -
Yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Şehitkamil ilçesinde yıkılan, ilk belirlemelere göre 9 vatandaşın hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

Binanın inceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun İstanbul'da olduğu saptandı.

Ekipler, Uncuoğlu'nu Pendik'te kaldığı adreste gözaltına aldı.

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