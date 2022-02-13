  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni Aşık Mahsuni Şerif'nin neyi oluyor?
Medya

Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni Aşık Mahsuni Şerif'nin neyi oluyor?

Sesiyle dikkatleri çeken Yiğit Mahzuni’nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Yiğit Mahzuni kaç yaşında? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahsuni Şerif'nin neyi? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahsuni akraba mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-13 18:11:00 -
Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni Aşık Mahsuni Şerif'nin neyi oluyor?

Genç müzisyen Yiğit Mahzuni’nin sesi dikkatleri üzerine çekti. Pek çok kişi ise ‘Yiğit Mahzuni kimdir’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Yiğit Mahzuni kaç yaşında?

Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni Aşık Mahsuni Şerif'nin neyi oluyor?

Aşık Mahsuni'nin gerçek adı Yiğit Birkan Demir’dir. 18 Ağustos 1996'da Ankara'da dünyaya geldi. Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni'nin torunudur. Yiğit Mahzuni dedesinin kendisine aldığı bağlama ile başlamış. Yiğit Mahzuni, ilk orta ve lise eğitimi Ankara’da tamamladı.

İlk olarak dedesinin bestelediği “İşte Gidiyorum” (Çeşm-i Siyahım) ‘ı seslendirdi. Bir taraftan müzik aletleri çalan Yiğit Mahzuni, bir yandan da müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik yapıyor.

Yiğit Mahzuni; Demet Akalın, Bilal Hancı, Aynur Aydın, Ekin Uzunlar, Güven Yüreyir, Çılgın Sedat, Elif Buse Doğan gibi bazı şarkıcılarla beraber besteler yapıyor ve Youtube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay