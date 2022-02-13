Genç müzisyen Yiğit Mahzuni’nin sesi dikkatleri üzerine çekti. Pek çok kişi ise ‘Yiğit Mahzuni kimdir’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Yiğit Mahzuni kaç yaşında?

Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni Aşık Mahsuni Şerif'nin neyi oluyor?

Aşık Mahsuni'nin gerçek adı Yiğit Birkan Demir’dir. 18 Ağustos 1996'da Ankara'da dünyaya geldi. Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni'nin torunudur. Yiğit Mahzuni dedesinin kendisine aldığı bağlama ile başlamış. Yiğit Mahzuni, ilk orta ve lise eğitimi Ankara’da tamamladı.

İlk olarak dedesinin bestelediği “İşte Gidiyorum” (Çeşm-i Siyahım) ‘ı seslendirdi. Bir taraftan müzik aletleri çalan Yiğit Mahzuni, bir yandan da müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik yapıyor.

Yiğit Mahzuni; Demet Akalın, Bilal Hancı, Aynur Aydın, Ekin Uzunlar, Güven Yüreyir, Çılgın Sedat, Elif Buse Doğan gibi bazı şarkıcılarla beraber besteler yapıyor ve Youtube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.