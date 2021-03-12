Yiğit Bulut’un tweeti heyecanlandırdı! Açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kalem kılıçtan keskindir! Reis’in bir cümlesi bu ülkelerdeki halkları yeni “baharlara” doğru itebilir! Türkiye çelik kuşatma ile kuşatılamaz! “Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar” bizim iman dolu göğsümüz var! Türkiye kuşatılamaz. Büyük Türk milleti kuşatılamaz.” dedi. Takipçileri açıklamanın ne anlama geldiğini sordu.

Bunun üzerine ikinci bir tweet atan Bulut, “Son tweetimin ne anlama geldiğini soran yüzlerce mesaj geldi... sizi merakta bırakmayayım... Amerika son bir ayda çevremize 20 binden fazla amerikan askeri, binlerce paralı asker, 3 binden fazla zırhlı araç, 1500’den fazla uçan muharip savaş aracı indirdi... Ama bir detayı unuttu. (Büyük Türk milleti)” dedi.