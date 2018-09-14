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Yiğit Bulut'tan Varlık Fonu açıklaması: Tek kuruş maaş almadık

Geçtiğimiz günlerde yönetimi değişen Varlık Fonu eski başkanı Yiğit Bulut’tan açıklama geldi. Bulut "İlk yönetim kurulu tarafından alınan “maaş almama” kararının yenilenmesi çok önemli ve kamuoyu tarafından çok iyi bilinmeli" dedi.

14 Eylül 2018 Cuma 09:33
Yiğit Bulut'tan Varlık Fonu açıklaması: Tek kuruş maaş almadık

Yiğit Bulut, Star'da "Ekonomik vesayet peşinde koşan hayalperestler" başlığıyla yayımlanan yazısında "Varlık Fonu için çok doğru bir modelleme ortaya çıktı. Bulut, zaman ve tecrübe ile model daha da gelişecektir" ifadesine yer verdi.

"Konu hakkında birçok yalan yanlış haber yapılıyor. Başbakan'a bağlı ilk yönetim kurulu yeni döneme geçilmesiyle ortadan kalkmıştı" diyen Bulut, şöyle devam etti:

"Yeni sistem ile ortaya çıkan yeni modelleme ve yeni Yönetim Kurulu ile çok hızlı adımlar atılacak. Her zaman 'maaş' spekülasyonu yapıldı. İlk yönetim kurulu tarafından alınan 'maaş almama' kararının yenilenmesi çok önemli ve kamuoyu tarafından çok iyi bilinmeli. İlk ayrılan YK Başkanı Bostan dahil olmak üzere Varlık Fonu bünyesinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri ilk günden bugüne ve yarınlara tek kuruş maaş almadı ve yeni YK kararı ile yine almayacak. Bu milli bir görev ve çok önemli adımlar atılacak. Spekülasyon yapmaya çalışanlara duyurulur."

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 09:33
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