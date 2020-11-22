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Gündem Yiğit Bulut'tan Bülent Arınç'a tepki
Gündem

Yiğit Bulut'tan Bülent Arınç'a tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 19:38:00 -
Yiğit Bulut'tan Bülent Arınç'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın şahsi ifadelerinin Cumhurbaşkanı ve hükümet ile ilişkili haline getirilemeyeceğini bildirdi.

"Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz"

Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur." dedi.

Yiğit Bulut'tan Bülent Arınç'a tepki

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini paylaşarak Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

Bulut, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Fitne ateşi yakmaya çalışanlar, yakmaya çalıştıkları ateşte yanacaklar." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bülent Arınç, konuk olduğu programda tepki çeken ifadelere imza atmıştı. Arınç, koronavirüs pandemisi döneminde, terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabını okuduğunu söyleyerek dinleyenlere de tavsiye etmeye kalkmıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam ettiğini söyleyen Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" şeklinde tepki çeken sözler sarf etmişti.

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