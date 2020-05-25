Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramlaşma konuşmasına işareti etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, erken seçim iddiasında bulunanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma konuşmasını dinlemelerini önerdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, erken seçim iddiasında bulunanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma konuşmasını dinlemelerini tavsiye etti.
Bulut, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:
"Bazı TV kanallarında anlamsızca erken seçim tartışması zorlayanların Sayın Cumhurbaşkanımızın bayramlaşma konuşmasını okumalarında yarar var: 'Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var.' Hizmete devam."