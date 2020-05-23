YHYHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?

YHT seferleri ne zaman başlıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, demir yolları ulaşımında da normalleşme sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, “Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. 28 Mayıs’ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız.” dedi.

Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?

Karaismailoğlu, sadece internet üzerinden bilet satışı yapılabileceğini ve bilet satışlarının HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahatlerde HES kodu ile güvenli yolculuk yapılacağını duyurmuş, açıklamasında ise "Bu kod kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak." ifadelerine yer vermişti.

Karaismailoğlu, YHT seferlerini sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacaklarının altını çizerek, demir yollarında ilk olarak tren içinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacağını, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, trenlerde sosyal mesafenin korunması için sık aralıklarla anons yapılacağını da belirtti.