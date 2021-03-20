YHT sefer sayısı kaça çıkarıldı? TCDD seferleri başladı mı?

TCDD internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sefer yapmayan TCDD trenlerinin tekrar seferlere başlayacağı ve Yakın – Orta mesafedeki şehirler arasında korona salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri 20 Mart tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Bunun yanı sıra yolcu sayısının fazla olduğu Ankara-İstanbul arasında YHT sefer sayısı da 22 Mart tarihinden itibaren 10’a çıkarılacağı açıklandı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bölgesel trenlerde her türlü tedbir alınırken Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcuların HES kodunu göstermeleri gerekir. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkımızın hizmetine sunulmaktadır.

Hangi TCDD seferleri başladı?

20 Mart’tan itibaren başlayan TCDD tren seferleri şu şekilde;

Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Basmane’den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire’ye, Aydın- Denizli-Söke,

Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği,

Kars-Akyaka “Batman-Diyarbakır arasında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart tarihinde seferlerine başlayacaktır.

YHT sefer sayısı kaça çıkarıldı?

YHT sefer sayısı, Ankara-İstanbul-Ankara arasında günde 8 defa yapılmaktaydı. Söz konusu YHT sefer sayısının 22.03.2021 tarihinden itibaren 10‘a çıkarılmasına karar verildi. Yüksek Hızlı Trenler, Ankara’dan saat 12.00, Söğütlüçeşme’den saat 12.20’de hareket edecek. Söz konusu tren, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alıyor.