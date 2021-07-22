YHT sefer saatleri! YHT Ankara-İstanbul seferleri Konya-İstanbul YHT ek sefer saatleri | YHT ek seferleri hangi saatlar arasında var?

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacak. Ek seferlerle yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında ilave YHT seferleri konuldu.

YHT ek sefer saatleri YHT ek seferleri hangi saatlar arasında var?

Söz konusu seferler, bugün Ankara'dan 14.40 ve 19.30'da, Konya'dan 15.45'te hareket edecek. 23-25 Temmuz'da ise Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 14.40 ve 19.30, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 07.00 ve 12.00 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) seferinde ise yüksek hızlı tren, Konya'dan 15.45'te, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) ise 15.35'te hareket edecek. İlave yüksek hızlı trenlerle Kurban Bayramı süresince yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

YHT seferleri arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yolcular YHT'ye de yeniden rağbet göstermeye başladılar. O nedenle seferlerimizi artırdık. İnşallah Kurban Bayramı'nda da tren konforu keyfini vatandaşlarımıza hissettirmek için arkadaşlarımızla yoğun bir çaba sarf ediyoruz." dedi.

YHT Ankara-İstanbul seferleri! Konya-İstanbul YHT sefer saatleri