  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

YHT Eskişehir’den ilk seferini Ankara’ya yaptı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seferlerine ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) bugün itibari ile yeninden faaliyete başlarken, Eskişehir’den ilk tren seferi Ankara’ya yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:10:17 -
YHT Eskişehir’den ilk seferini Ankara’ya yaptı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seferlerine ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) bugün itibari ile yeninden faaliyete başlarken, Eskişehir’den ilk tren seferi Ankara’ya yapıldı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 tarihinde YHT seferlerinin durdurulmasına karar verilmişti. Aradan geçen 2 ayın ardından seferler bugün itibaren yeniden başladı. İlk tren sabah Ankara garından İstanbul’a hareket ederken, Eskişehir’den de ilk tren Ankara’ya hareket etti. Şehirler arası kısıtlamanın bulunması sebebiyle Eskişehir’den Ankara’ya gidecek vatandaşların izin belgeleri de kontrol edildi. Tren garına girerken termal termometrelerle ateşleri ölçülen vatandaşlar ardınd kman bilet kontrolü sonrasında trene ulaştı. Maskesiz trene alınmayan yolcular, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde oturtuldu. Yüzde 50 kapasite ile çalışacak olan YHT’de yerlerini alan vatandaşlar uzun süre sonra ilk seferlerini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı