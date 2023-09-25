Yetmez ama evet... O ilde gürültülü egzoz kullanan davarlara 16 bin 128 lira ceza
Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 4 sürücüye toplam 16 bin 256 lira ceza kesildi.
Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 4 sürücüye toplam 16 bin 256 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"20-24 Eylül 2023 tarihlerinde il merkezi ve ilçelerimizde, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 4 aracın gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilmiş; araçlarda yapılan incelemede, abarth egzozlu oldukları anlaşılmıştır. Bahse konu araçlara 2918 sayılı KTK'nın 32/3 maddesine istinaden idari para cezası uygulanarak, Trafikten Men Edilmiş ve sürücülerin ceza puanları düşürülmüştür." (İLKHA)
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