Yetkisiz atık toplayan çekçekçilere geçit yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlemesine istinaden 'izinsiz/belgesiz atık toplama ayırma işlemi yapan' şahıslara yönelik İlkadım Belediye Zabıta Müdürlüğü denetimlerini artırdı. Ekipler tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde lisansları olmadığı halde bulvar, cadde, mahalle ve sokak aralarında atık toplayan, aynı zamanda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren toplayıcılar önce takibe alındı. Korsan toplama yaptığı tespit edilen toplayıcılara belediye zabıta ekipleri emniyet güçleri ile birlikte müdahale etti. Denetimlerde yetki belgesi ve lisanlı firma logosu ve taşıma numarası olmayan toplayıcıların araçları çekiciye yüklenip topladıkları atıklarla birlikte el konuldu.

"Kanunu hiçe sayıyorlar"

İlkadım Belediyesi olarak ilçe sınırları içinde geri dönüşüm materyallerini toplamaya yetkili olan lisanslı firma harici toplayıcılık yapanlara karşı sıkı bir denetim uyguladığını ifade eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Lisanslı firma ile çalışan kayıt altına alınan sistemde ilçemizde yüzde 80'nine yakın bir rakama ulaştık. Özellikle yabancı uyruklu vatandaşlar bu sisteme girmeyip kanunları hiçe sayarak korsan toplama yapmaktan vazgeçmiyor. Lisanlı firma logosu ve taşıma numarası bulunmayan toplayıcılar için özel bir ekip kurduk. Ekiplerimiz önce teknik takibe alıyor. Topladıkları geri dönüşüm materyallerini lisanslı firma hariç el altında satan çek çeklerin araçlarını bağlayıp otoparkımıza çekiyoruz. Belgesini tamamlayıp emniyetten soruşturması bitip sisteme kayıt oldukları takdirde araçlarını kendilerine geri teslim ediyoruz" dedi.