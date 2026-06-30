Çalışmak için zirveyi bekledi! Vatandaş'a yavaş NATO'ya hızlı

Göreve geldiği günden beri hizmet belediyeciliği dönemini kapatan ve adrese teslim ihalelerle, ballı konserlerle Ankara’nın bütçesini talan eden CHP’li Mansur Yavaş, yedi yılda yapmadığı çalışmayı iki haftaya sığdırdı. Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde hummalı bir çalışma başlatan Yavaş yönetimi, altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemesinden binalara kadar, NATO zirvesinin güzergâhında ve misafir ülkelerinin misyon temsilciği önlerindeki tüm kusurları giderdi. Basınç düşüklüğü bahanesiyle aylarca başkentin içme suyu ihtiyacını bile karşılamayan Mansur Yavaş yönetimi, yaklaşan NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığının talimatı üzerine harekete geçerek, caddelerden refüjlere, rögarlardan menfezlere kadar Ankara’nın altyapı eksikliklerini hızla tamamladı.

EVLERİ ÜCRETSİZ BOYADI

Güzergâhta bulunan evler ABB tarafından ücretsiz şekilde boyanırken, çirkin görüntülerin önüne geçilmesi için yol kenarları plakalarla kaplandı. Protokolün geçeceği yollara demir korkuluklar yerleştirilerek olası yaya kazalarının önüne geçilmesi planlandı. Gecekondu bölgesini ve kötü görünümlü binaların önünü panellerle kapama işlemi için “pano ihalesi” açan ABB’nin, ek harcamalarla birlikte NATO üyelerinin göz zevkine hitap etmek için toplamda 181 milyon liralık harcama yaptığı ifade edildi. ABD Büyükelçiliği önünü heykellerle donatan Yavaş yönetimi, büyükelçilik önündeki caddenin orta refüjüne antik görünümlü vazolar ve sütunlar yerleştirdi. Sütunların üzerine oturtulan vazolarda ise kozalak, lotus tomurcuğu ve palmet kompozisyonlarını andıran motiflerin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca sabah koşusunu aksatmayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron için Botanik Parkı hazırlandı.

ANKARALILAR TEPKİLİ

Ankara’daki mazgallar yol seviyesine getirilirken, yıllardır bozuk olan yolların NATO zirvesi dolayısıyla bir anda düzeltilmesine tepki gösteren Ankaralılar, “Aşağılanmış hissettiklerini” belirterek, Yavaş yönetimine tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise başkentte yürüyen hummalı çalışmalara ilişkin, “Beceremiyorlar zannediyorduk, layık görmüyorlarmış meğer” ifadelerini kullandı. Ankara Belediyesinin yedi yıldır hizmet üretmemesi sert eleştirilere sebep olurken, CHP’li yöneticilerin “engelleniyoruz” yalanı da çöktü. Kaynak eksikliği bahanesiyle belediyenin asli görevlerini dahi yerine getiremeyen Yavaş yönetimi, faturası ödendiği halde akmayan suları, yağmurda tıkanan mazgalları ve temizlik gibi belediyecilik faaliyetlerini yerine getirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan bir yorumda, “7 yılda akla gelmeyen asfalt, yapılmayan refüj, bir gün lazım olur diye unutulan mazgallar… Meğer hepsi son 10-15 günde yapılabiliyormuş!” ifadeleri kullanıldı. Ankara’da gerçekleştirilen bu hızlı dönüşüm, yerel yönetimlerin kaynak yetersizliği veya engelleniyoruz bahanelerinin arkasına sığınamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

YALÇIN: İSTEYİNCE YAPILIYORMUŞ

Ankara’da yürütülen çalışmaları Akit’e değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın şunları dile getirdi: “Demek ki isteyince yapılıyormuş. Biliyorsunuz 7 senedir Ankara’da ‘Yavaş’ bir yönetim var. Her alanda yavaş. Toplu taşıma, trafik, altyapı, çevre düzenlemesi alanında ciddi anlamda zafiyetler var. AK Parti döneminde 25 yılda ne yapıldıysa, Ankara sadece onlarla idare ediyordu. Üstüne hiçbir şey katılmadı. Ancak son bir aydır NATO zirvesinden dolayı Cumhurbaşkanlığı’nın koordinesiyle, belediyenin birimlerinde de bir hareketlilik başladı. Ankara’nın çeşitli alanlarında bakımlar, onarımlar, yol düzenlemeleri, güzergâhlarda böyle bir güzelleştirmeler yapılıyor. Tabii bu Cumhurbaşkanlığı’nın eş güdümüyle, talimatıyla, koordinesiyle yapılıyor. Hani isteyince yapılıyormuş, burada biz bunu anlıyoruz. Yani keşke bu zamana kadar isteseydi, keşke bu zamana kadar Ankara’yı güzelleştirecek projeler yapsalardı. Ancak maalesef bugüne kadar, çok yavaş bir yönetimle karşı karşıyaydık. İnşallah bundan sonraki süreçte de benzer hizmetler yaparlar. Biz de AK Parti grubu olarak sonuna kadar destekçileri oluruz. Yeter ki yapsınlar, biz Ankara’ya yapılacak her türlü hizmetin destekçisi olacağımızı söylemek istiyorum. Ama maalesef bugüne kadar boş laftan öte hiçbir şey yapmadılar. İnşallah bundan sonraki süreçte yaparlar.”