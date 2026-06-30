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Ekonomi Trump'tan akaryakıt şirketlerine tehdit!
Ekonomi

Trump'tan akaryakıt şirketlerine tehdit!

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Trump'tan akaryakıt şirketlerine tehdit!

Petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya yansımamasına tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, akaryakıt şirketlerine fiyatları derhal düşürme çağrısı yaptı. Trump, şirketleri fahiş fiyat uygulamakla suçlayarak gerekirse yeni soruşturmalar açılacağını duyurdu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya yansımamasına tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, akaryakıt şirketlerine fiyatları derhal düşürme çağrısı yaptı. Trump, şirketleri fahiş fiyat uygulamakla suçlayarak gerekirse yeni soruşturmalar açılacağını duyurdu.

ABD Başkanı geçtiğimiz hafta da Adalet Bakanlığı'na talimat vererek petrol şirketlerinin yüksek benzin fiyatları nedeniyle incelemeye alınmasını istemişti. Trump, bazı şirketlerin düşen maliyetlere rağmen fiyatları yüksek tutarak tüketicilere fahiş fiyat uyguladığını savunurken bir kez daha akaryakıt fiyatları için petrol devlerine sert bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, ham petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen pompa fiyatlarının yeterince gerilemediğini belirterek fiyatların derhal aşağı çekilmesini istedi.

 

Açık açık tehdit etti

"Benzin satıcıları fiyatlarını derhal düşürmeli" diyen Trump, çağrısının karşılık bulmaması halinde sektörün ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Trump ayrıca hedefinin galon başına yaklaşık 2,50 dolarlık benzin fiyatı olduğunu ifade etti.

Kaliforniya yönetimini de eleştiren Trump, eyalette akaryakıt üzerindeki yüksek vergilerin tüketici üzerindeki yükü artırdığını savundu.

 

Petrol piyasasında sert geri çekilme

Artan yaşam maliyeti ve yüksek enerji giderleri nedeniyle eleştirilerin odağındaki Trump yönetimi için akaryakıt fiyatları önemli bir siyasi başlık haline gelirken bu çıkış, petrol piyasalarında yaşanan sert geri çekilmenin ardından geldi.

Haziran ayında gerileyen petrol fiyatlarında, ABD ile İran arasında sağlanan ön uzlaşının ve Ortadoğu'da tansiyonun düşmesinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Brent petrol fiyatları çatışmalar öncesindeki seviyelere yaklaşırken, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının yeniden hız kazanması küresel arz endişelerini azaltmış durumda. Buna rağmen ABD benzin vadeli işlemleri pazartesi akşamı galon başına 2,844 dolar seviyesinde işlem gördü ve hala kriz öncesi dönemin üzerinde kalmaya devam etti.

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