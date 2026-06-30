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Dünya Irak'tan ülkedeki Şii milislere sert uyarı!
Dünya

Irak'tan ülkedeki Şii milislere sert uyarı!

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Irak'tan ülkedeki Şii milislere sert uyarı!

Irak hükümeti, ülkedeki İran yanlısı silahlı gruplara silah bırakmaları için 30 Eylül'e kadar süre verdi. Hükümet sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu tarihin ABD öncülüğündeki koalisyonun misyonunun sona ermesiyle aynı döneme denk geldiğini söyledi.

Irak hükümeti, ülkedeki İran yanlısı silahlı gruplara silah bırakmaları için 30 Eylül'e kadar süre verdi. Hükümet sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu tarihin ABD öncülüğündeki koalisyonun misyonunun sona ermesiyle aynı döneme denk geldiğini söyledi.

Açıklama, yeni Başbakan Ali Zeydi'nin ABD ziyaretinden önce geldi. Washington, grupların silahlarını teslim etmesini sağlamak için Bağdat üzerindeki baskısını artırıyor.

Hükümet Sözcüsü Haydar el Abudi, haftalık basın toplantısında, "Tüm silahlı gruplara bu meselenin, yani silahsızlanma meselesinin sona ereceği belirli bir tarih bildirildi. Bu tarih 30 Eylül'dür ve aynı zamanda uluslararası koalisyonun varlığının sona ereceği tarihtir." dedi.

Abudi, "Bu tarihten sonra devlet çerçevesi dışındaki tüm silahlar hukuki takibe tabi olacaktır." diye ekledi.

Irak'ta İran destekli birçok güçlü silahlı grup bulunuyor.

 

Bu grupların birçoğu, 2003'te ABD öncülüğündeki Irak işgalinin ardından ortaya çıktı ve 2014'ten itibaren "IŞİD'e karşı savaş" sırasında daha fazla güç kazandı.

Mayıs ayı başında Washington, gruplara karşı "somut adımlar" atılması halinde Irak'a mali transferleri ve güvenlik yardımını yeniden başlatma sözü vermişti.

Zeydi'nin medya ofisine göre başbakan, pazartesi günü Avrupalı büyükelçilerle yaptığı görüşmede "silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının sadece bir slogan değil, halihazırda uygulanmakta olan bir politika olduğunu" vurguladı.

Kısa süre önce ABD'nin onayıyla göreve gelen Zeydi, "Koalisyon güçlerinin 30 Eylül'e kadar çekilmelerini tamamlaması planlanırken hükümet bu çizgiye bağlı kalmayı sürdürüyor." dedi.

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