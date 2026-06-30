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Gündem Çok sayıda ilde sahte altın operasyonu! Bakan Gürlek detayları açıkladı
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Çok sayıda ilde sahte altın operasyonu! Bakan Gürlek detayları açıkladı

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Çok sayıda ilde sahte altın operasyonu! Bakan Gürlek detayları açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde düşük ayarlı sahte altın üreterek piyasaya süren ve aralarında kuyumcuların da yer aldığı 71 şüpheliye yönelik geniş kapsamlı bir dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

 

"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçilmiştir.

'Parada sahtecilik', 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

 

Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekarların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız.

 

Bu soruşturmayı gizlilik ve titizlikle koordine eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek; adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir."

İşte operasyondan görüntüler...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Şizofren

direk olarak herşeyin özellikle altının sahtesini yasaklarım ...kuyumculara bile sahte altın alıp vitrine koyuyorlar soyulma ve düğünlerde millete hava atmak için alanlar var ..acaaiiip bi toplum olmuşmuyuz ..

Mehmet

Allah'ın izniyle, Sayın Bakan Gürlek başta olmak üzere Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz mütevazı bir milleti temsil eden bizleri yine gururlandırdı. Bu ülkede emeği alın teriyle kazanılan paraya sahip çıkanların, sahtekarlığa uğrayan vatandaşlarımızın haklarını savunan güçlü devlet yapısı var. 71 şüpheli yakalanması büyük bir başarı ve bu operasyonla sektörün itibarını sağlayanlara karşı mücadele gösterdiklerini görüyoruz. İnsanımızın güvenini zedelemek isteyenlerin önüne geçilmesi için her zaman devletimizden beklentimiz de bu şekilde olmalı, Allah'tan tüm vatandaşlarımıza huzur ve refah dilerim.
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