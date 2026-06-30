Ülke hafta sonuna kilitlendi! Hamaney için 35 milyon kişilik devasa cenaze töreni

İran, İslam Cumhuriyeti tarihinin en büyük devlet cenazesine hazırlanıyor. Aylar süren gecikmelerin ardından Tahran, eski Ayetullah Ali Hamaney için altı gün sürecek ve birden fazla şehre yayılan cenaze törenini organize ediyor. Cumartesi gününden itibaren altı güne yayılacak törenler kapsamında, İran ve Irak’taki beş şehirde anma programları düzenlenecek. Törenlerle, 28 Şubat’taki savaşın başlangıcında ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski Ayetullah Ali Hamaney toprağa verilecek.

Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek. Cenaze, 7 Temmuz’da Kum kentine taşınacak ve burada Fatıma Masume Türbesi ile Cemkeran Camii arasında törenler düzenlenecek.

DOĞUM YERİNDE DEFNEDİLECEK

Cenaze daha sonra Irak’a götürülecek; burada Necef ve Kerbela şehirlerinde, Şii İslam’ın en kutsal iki merkezi olan ve Birinci İmam Ali ile Üçüncü İmam Hüseyin’in türbelerini barındıran alanlarda törenler düzenlenecek. Nihai defin 9 Temmuz'da Hamaney'in doğum yeri olan Meşhed'de yapılacak.

DÖRT AY GECİKMELİ TÖREN

Hamaney’in naaşı savaşın başlangıcından bu yana geçici olarak muhafaza altındaydı. Dört aylık gecikmenin, savaş süreci, ateşkes ve ardından gelen müzakere sürecinden kaynaklandığı belirtildi. Tahran yönetimi, cenaze törenlerinin uluslararası kamuoyu önünde herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerçekleşmesini hedefliyor.

AZADİ MEYDANINA YÜRÜNECEK

Cenaze törenleri cumartesi ve pazar günleri Tahran’daki Musalla ibadet kompleksinde düzenlenecek. Ana cenaze yürüyüşü ise pazartesi günü İmam Hüseyin Meydanı’ndan başlayarak yaklaşık 10 kilometrelik bir güzergahta Azadi (Özgürlük) Meydanı’na kadar sürecek. Tahran'ın otoyolları geçici otopark alanlarına dönüştürülecek, camiler, okullar, spor salonları ve üniversiteler konaklama için kullanılacak.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tahran'ın 22 ilçesinin her biri, İran'ın 31 eyaletinden birinden gelen yas tutanları ağırlayacak. Uçuşların iptal edilmesi ve büyük kentlere girişin sıkı şekilde kontrol edilmesi bekleniyor.Başlıca kentlerde güvenlik ve kalabalık kontrolü görevi Devrim Muhafızları'na verildi. Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Aref'in başkanlığındaki bir komite, haftalardır hazırlıkları denetliyor.

KİMLER KATILACAK

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari ile Başbakan Şahbaz Şerif, resmi bir heyetin törenlere katılacağını doğruladı. Savaş sırasında İran füzeleri ve İHA'larının hedefi olan Körfez Arap ülkelerinden hangilerinin, ayrıca Rusya ve Çin'den hangi düzeyde liderlerin törenlere katılacağı ise henüz netleşmedi.

HAMANEY KİMDİR?

Hamaney, İslam Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana 37 yıl boyunca ülkenin en üst dini otoritesi olarak görev yaptı ve bu görevde en uzun süre kalan ikinci isim oldu. 1939 yılında Meşhed’de doğan Hamaney, 1981–1989 yılları arasında İran Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. Ardından, 1979 Devrimi sonrası kurulan İslam Cumhuriyeti’nde dini lideri atamakla sorumlu Uzmanlar Meclisi tarafından Ayetullah olarak seçildi.