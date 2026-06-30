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İtalya'da aşırı sıcak kabusu: 4 kişi daha hayatını kaybetti

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İtalya'da aşırı sıcak kabusu: 4 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya’yı etkisi altına alan Afrika kökenli aşırı sıcak hava dalgası can almaya devam ediyor; dün 4 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

#1
Foto - İtalya'da aşırı sıcak kabusu: 4 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede 10 gündür devam eden ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün Cenova kentinde 86 ve 74 yaşlarındaki iki kadın sıcaktan fenalaşarak yaşamını yitirdi.

#2
Foto - İtalya'da aşırı sıcak kabusu: 4 kişi daha hayatını kaybetti

Padova kenti yakınlarındaki Abano Terme beldesinde bir işçi ile Mantova kentinde göçmen bir tarım işçisi de sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle ülkede geçen haftadan bu yana yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 10'a yükseldi.

#3
Foto - İtalya'da aşırı sıcak kabusu: 4 kişi daha hayatını kaybetti

Bu arada, Sağlık Bakanlığı bugün ve yarın için başkent Roma'nın yanı sıra Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Cenova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari, Katanya ve Trieste olmak üzere 25 kentte aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm ilan etti.

#4
Foto - İtalya'da aşırı sıcak kabusu: 4 kişi daha hayatını kaybetti

Diğer taraftan, ülkenin kuzeyindeki bazı kentlerde gündüz sıcaklık rekorları kırılırken, akşam saatlerinde şiddetli sağanak bazı noktalarda su baskınlarına ve ağaçların devrilmesine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

#5
Foto - İtalya'da aşırı sıcak kabusu: 4 kişi daha hayatını kaybetti

Meteoroloji uzmanları, basına yaptıkları açıklamalarda, aşırı sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini kaybedeceğini ve yağışların geleceğini belirtti.

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