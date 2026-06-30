Kaputu açtı, sonrası dehşet: Ben yandım, siz yanmayın!

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki inşaat ustası Lütfü Korkmaz’ın, torunlarıyla birlikte Erzurum'dan Oltu'ya dönerken kullandığı otomobil hararet yaptı. Aracını yol kenarına çeken Korkmaz, motor henüz soğumadan fan sistemini kontrol etmek istedi.

Bu sırada aşırı ısınan motordaki devir daim hortumu patladı. Basınçla fışkıran sıcak su ve antifriz, Korkmaz'ın yüzü, göğsü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklara neden oldu.

İlk olarak Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

MOTORUN SOĞUMASINI BEKLEMEDİM

Tedavisi süren Lütfü Korkmaz, yaşadığı olayın tamamen acele etmesinden kaynaklandığını belirterek, "Arabanın harareti yükselince fan devreye girmedi. Kontrol etmek isterken devir daim hortumu patladı ve antifriz yüzüme geldi. Aceleci davrandım, motorun soğumasını beklemedim. Bekleseydim bunlar yaşanmayacaktı. Arabada torunlarım vardı. Onları sıcakta bekletmemek için bu hatayı yaptım. Ben yandım, başkaları yanmasın. Aracı hararet yapanlar önce güvenli bir yerde durup motorun soğumasını beklesin. Kaputu hemen açmasınlar. Yaklaşık 15-20 dakika sonra motor zaten soğuyor" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, Korkmaz'ın göğüs ve yüz bölgesinde ikinci derece derin yanıklar bulunduğunu, tedavisinin bir süre daha devam edeceğini söyledi.