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Gündem Jandarma dalda asılı buldu, ipi kesip hayatını kurtardı
Gündem

Jandarma dalda asılı buldu, ipi kesip hayatını kurtardı

Yeniakit Publisher
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Jandarma dalda asılı buldu, ipi kesip hayatını kurtardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rutin devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir ağaca asılı halde buldukları kişinin hayatını zamanında müdahale ederek kurtardı.

Saat 12.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Macar Mahallesi'nde devriye atan Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin ağaçta asılı olduğunu fark etti. Ekipler vakit kaybetmeden müdahalede bulunurken, çevrede bulunan vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ağaçtan indirilen A.A.‘ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Aynı anda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilerek sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hayati bulguları bulunan A.A., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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