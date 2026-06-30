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Spor Almanya zaferi hiç unutulmayacak! Paraguay, 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti
Spor

Almanya zaferi hiç unutulmayacak! Paraguay, 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti

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Almanya zaferi hiç unutulmayacak! Paraguay, 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Almanya’yı penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran’ı ulusal tatil ilan etti...

Paraguay’da Almanya zaferi ulusal tatille kutlanacak.Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti.

 

Pena, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 30 Haziran'ın tatil olduğunu gösteren kararnameyi ve imzaladığı anları paylaştı.

 

“Tek bir bayrak altında birleştik”

Paraguay'ın Almanya'ya karşı zaferini kutlayan Pena, milli takıma "ülkeye büyük bir mutluluk yaşattığı ve milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği" için teşekkür etti.

 

Pena'nın paylaştığı kararnamede de Paraguay'ın Almanya karşısındaki galibiyetinin sporun ötesinde ulusal bir anlam taşıdığı belirtilerek, bu tarihi başarının ülke genelinde kutlanabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın ulusal tatil ilan edildiği kaydedildi.

 

ABD'deki Boston Stadı'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükselmişti.

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Yorumlar

Mehmet

Paraguay'da Almanya'yı eleyerek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen milli takıma Devlet Başkanı Santiago Pena, ulusal bir anlam taşıdığı için 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti. Bu zaferin, ülkedeki insanların tek bir bayrak altında birleşmesini sağladığını vurgulayan Pena, milli takımın başarısını büyük bir mutlulukla karşıladı. Allah razı olsun bu güzel haberi okumak gerçekten beni gururlandırdı. Paraguaylılar gibi biz Türkler de hep birliktelik ve ülkemize olan sevgimizi göstermek için her zaman hazırız.

Leyl....

Yavrum bizimkiler elendi.. Bu bir oyun. Ama biraz daha gayet gösterebilirlerdi. Arenada bile gladyator mucadele veriyor,kaybetse bile dövü$ü gösterdigi cesaret ve kararlikdan dolayi halk hayatta kalsin diyor, alkis kiyamet!! :))) Bizimkiler de o da yok..
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