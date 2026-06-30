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Sıcak gelişme: CHP'li belediye başkanı tutuklandı

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Sıcak gelişme: CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile başkan yardımcısı İ.K, özel kalem müdürü İ.Ç, yapı kontrol müdür vekili M.U. ve şehir plancısı N.Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

 

Soruşturma

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla, şüphelilerden E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

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Yorumlar

Ayşe

CHP'li bir belediye başkanının bu kadar ağır suçlarla yakalanması gerçekten üzücü. Allahım, ülkemizi ve milletimizi böyle hainlerden korusun. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gibi hainlerin çıkarlarıyla oynayanlara asla göz yummayacağız. Cumhuriyet Savcılığımızın da bu tür şahsi çıkarların peşinde koşanları cezalandırmaktan vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum.
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