Müjdat topu karısına attı: ‘Ben değil Leyla sattı’

120 milyon lirayı bulunca Atatürk büstünü barlar sokağında bırakıp kaçan ve tiyatro binasını satan Müjdat Gezen isimli kemalist, gelen tepkilerin ardından topu karısına attı. “Ben satmadım karım sattı” diyerek kamuoyunun önüne eşini atan Gezen’e tepkiler daha da yükseldi.

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Kadıköy’deki tiyatro binasını 120 milyon liraya bir gece kulübüne satıp, kapısındaki Mustafa Kemal büstünü meyhaneler sokağında sahipsiz bırakmasıyla tepki çeken Müjdat Gezen, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınladığı yazıyla adeta sıvadı. Köşesinde “İyi Aile Çocukları” başlığıyla bir yazı kaleme alan Gezen, “Bu kadar da olmaz” dedirten ifadeler kullandı.

“BEN DEĞİL EŞİM SATTI”

Tiyatro binasını parayı görünce arkasına bakmadan devrettiği ortaya çıkan Müjdat Gezen, kamuoyunda yükselen büyük tepkileri hafifletmek için topu utanmadan eşine attı. Köşe yazısında tiyatroyu kapatalı dört yıl olduğunu ve alanın restoran ile gece kulübüne kiralandığını itiraf eden Gezen, satış işlemini ise şu sözlerle eşinin üzerine yıktı: “Tiyatromu kapatalı 4 yıl oluyor. Bir restoran ve gece kulübüne kiralanmıştı. Bu yıl Leyla orayı sattı. O sokakta da benim diktiğim bir Atatürk büstü vardır. Mülkü zaten benim değil eşimin. İstediğine satar. Ayrıca kimlerden izin alarak satması lazım? Bunlar beni yıpratmaz (...)”

BÜSTÜ BIRAKTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Yıllardır Atatürkçülük maskesi altında mütedeyyin kesime hakaret etmeyi marifet sayan Gezen, o sokakta kendisinin diktiği bir Mustafa Kemal büstü olduğunu da hatırlattı. Parayı görünce büstü eğlence mekanının kapısında bırakan ve Mustafa Kemal heykelini kafayı çekmiş müşterilerin insafına terk eden Gezen, “O sokakta da benim diktiğim bir Atatürk büstü vardır” diyerek büstü orada bıraktığını da kabul etti.

HANİ HABERLER YALANDI?

Yalan haber yapıldığını iddia ederek medyaya saldıran Gezen'in, aynı yazı içerisinde hem büstün varlığını hem de mülkün bir gece kulübüne satıldığını teyit etmesi tam bir çelişki oluşturdu. Parayı cebine koyunca yıllardır sığındığı değerleri barlar sokağında bırakan Gezen, sorumluluktan kaçmak için mülkiyet durumunu bahane ederek eşini öne sürse de kamuoyunun tepkisinden kaçamadı. Gezen’in bunu yapmak için eşini toplumun önüne atması ise ağızları açık bıraktı.