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Gündem Yetkisini aşan polise haddini bildiren ceza
Gündem

Yetkisini aşan polise haddini bildiren ceza

Manisa'daki bir dinlenme tesisinde mola veren otobüste yolculuk yapan polis memuru, muavin ile tartıştığı sırada belinden çıkardığı tabancası ile havaya çok sayıda ateş açtı. Hakkında soruşturma başlatılan polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 19:33:00 -
Yetkisini aşan polise haddini bildiren ceza

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında İstanbul - İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru, aracın Manisa'da mola verdiği sırada muavin ile tartıştı.

İkili arasında karşılıklı 'Sen kimsin' sözlerinin ardından birbirine doğru hamle yapan polis memuru ve muavini diğer yolcular araya girerek ayırdı.

Havaya çok sayıda el ateş açtı

Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran polis memuru, havaya çok sayıda el ateş açtı.

Otobüsün içinde bulunan muavine doğru gitmek isteyen polis memuru, önünde duran bir kişi tarafından engellendi. Silah sesi paniğe neden olurken, birçok yolcu tesisteki markete sığındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi geldi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan polis memurunun İzmir'in Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi ekibinde görev yaptığı öğrenildi.

Hakkında soruşturma başlatılan polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.

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