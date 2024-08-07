Yetkililer keşfi doğruladı: Büyük bir doğalgaz rezervine ulaşıldı

Brezilya devlet petrol şirketi Petrobras, And dağları ülkesi Kolombiya kıyısı açıklarında bu ülkenin yurtiçi tüketim ile ihracatı için yeterli hacimde olabileceğini öngördüğü doğal gaz keşfi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Petrobras’ın açıklamasına göre söz konusu keşif, yakındaki Uchuva-1 kuyusunda 2022 yılında açılmış olup zaten gaz bulunmuş olan Tayrona deniz bölgesindeki derin su sondaj kuyusu Uchuva-2’de dördüncü sondaj aşamasında gerçekleştirildi.

Şirket açıklamasında, "Kolombiya kıyıları açıklarında gerçekleştirmiş olduğumuz son gaz yatağı keşfi, Kolombiya’da yeni doğalgaz arama ile üretim alanlarının geliştirilmesi konusunda gerekli bilgi dağarcığımızı büyüterek bölgedeki doğalgaz rezervlerinin kapladığı alan olarak büyük potansiyel taşıdığı savımızı güçlendiriyor" yorumuna yer verildi.

Petrobras, şirketlerin Uchuva-2 kuyusunda sondajı tamamlamak için faaliyetlerini sürdüreceklerini ve 2024 yılı sonuna kadar bir formasyon testi gerçekleştirmeyi beklediklerini kaydetti.



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Petrobras'ın sahada %44,4 hissesi bulunurken, Kolombiyalı petrol şirketi Ecopetrol diğer %55,6 hisseye sahip.

Ecopetrol ayrı bir açıklama yaparak, keşfin Kolombiya'nın ülkeye enerji güvenliği sağlayacak "önemli" bir gaz alanına sahip olduğunu doğruladığını ve Kolombiya'nın "sağlam bir offshore proje portföyünü konsolide etme" çalışmalarını yoğunlaştırdığını kaydetti.

Kaynak: Enerji Günlüğü