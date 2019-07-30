Yetkililer bile şoke oldu! Yolcunun valizinden füzeatar çıktı

ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore Uluslarası Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı. Güvenlik kontrolü için durdurulan bir yolcunun valizinde güdümlü bir füzeatar çıktı. Amerikan ordusunda görev yaptığını söyleyen yolcu, füzeatarın "Kuveyt'ten bir hatıra olduğu" açıklamasını yaptı.

Aktif durumda olmadığı belirlenen füzeatara el konuldu.

Uluslararası havacılık kurallarına göre askeri teçhizat ve mühimmat yolcu uçaklarının kabin ya da kargo bölümünde taşınamıyor.