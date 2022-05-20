"Yetkili merciler acilen bu kadına cevabı yapıştırmalı" Yürekliysen o ismi açıkla! Yok daha neler Pelin Gündeş

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AK Parti sayesinde bir dönem vekillik yapan Pelin Gündeş, muhaliflerin ekmeğine yağ sürmeye başladı. CHP’nin başını çektiği muhalefet savaştan kaçan Suriyeliler üzerinden AK Parti’yi yıpratmaya çalışırken eski AK Partili vekil Gündeş, sosyal medyadaki trollerin bile ağzını bırakacak iddialarda bulundu.

CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç'e konuşan Pelin Gündeş, Türkiye’de vatandaşlık alan yabancıların sayısının 8 milyon olduğunu iddiasını ortaya attı.

"Bu bilgiyi 'kaynağının MİT olduğunu' söyleyen Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisinden aldığını" iddia eden Gündeş, "Bunlardan 3 milyon 800 bini oy kullanacakmış ve AKP bu seçmenlerden 64 vekil çıkartmayı planlıyormuş" dedi.

Vekil eskisi, "Türkiye'nin tanınmış bir gazeteci" olarak kurguladığı kişinin ismini vermeye bile cesaret edemedi.

Bu iddia ağızlara sakız olmasın!

Pelin Gündeş’in uçuk iddialarının muhalif kanatta ağızlara sakız olması beklenirken, yetkili mercilerin konuya ilişkin gereken cevabı rakamları ile birlikte vererek gerçekleri yüzlerine vurması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.