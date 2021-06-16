Yetiştirme yurtlarında kalanların kura sonuçları | Devlet korumasında yetişen memur alımı kura sonuçları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 55 bin 205 gencin atamasının yapıldığını söyledi. Devlet korumasında yetişmiş 890 gencin, kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni yarın gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzu bakanlığın internet sitesinde https://www.aile.gov.tr yayımlandı. Tercihler, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden 15 Haziran saat 17.00'ye kadar yapıldı. Devlet korumasında yetişmiş 890 gencin, kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni bugün yapılacak.

Memur atama sonuçları nereden öğrenilecek?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen adayların listesi elektronik ortamda yayımlanacaktır. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurumlarının/kuruluşlarının Personel Genel Müdürlüğüne/Daire Başkanlığına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu Genel Müdürlük veya Daire Başkanlıklarından öğreneceklerdir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından merkezi olarak Kura ile yerleştirme usulüne göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde hak sahipleri, öğrenim durumlarına göre ilan edilen kadrolara veya pozisyonlara tercihleri ve yerleştirme dönemi kontenjan sayısı dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. erleştirme işlemlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen öğrenim düzeyi ve program, cinsiyet, doğum tarihi ile mezuniyet tarihi bilgileri esas alınacaktır. Yerleştirme işlemlerinde dikkate alınacak bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Memur atama kurası nasıl yapılacak?

Yerleştirme yapılırken hak sahibi olarak belirlenenlerin öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan bilgileri ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. Kurada ismi çekilen aday kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim (lise) ve üzeri bir öğrenim düzeyinden mezun olan hak sahiplerinden öğrenim durumları itibariyle unvan ihraz edenler bu unvanlara, herhangi bir unvan ihraz etmeyenler ise memur unvanına yerleştirilebileceklerdir